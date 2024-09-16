Росіяни кілька разів обстріляли Харківщину: поранено трьох людей
У понеділок, 16 вересня, близько 10:30 військові Росії обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району
Про це повідомили в поліції Харківщини.
Спершу в поліції повідомили, що внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і дві жінки, 24 та 50 років.
Згодом правоохоронці уточнили, що внаслідок обстрілу дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і ще дві жінки, 76 та 50 років.
Як додали в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська поранено жінку, а в селі Петропавлівка загинув 74-річний чоловік і ще двоє людей поранені.
На місцях подій працюють слідчі Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- В Оперативному угрупованні військ "Харків" повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти атакували власні підрозділи. Загалом ситуація на цій ділянці фронту залишається складною.
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