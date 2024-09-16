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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни кілька разів обстріляли Харківщину: поранено трьох людей

Олена Будько
16 вересня, 2024 понедiлок
15:33
Війна з Росією новини Львівщини

У понеділок, 16 вересня, близько 10:30 військові Росії обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району

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Про це повідомили в поліції Харківщини. 

Спершу в поліції повідомили, що внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і дві жінки, 24 та 50 років.

Згодом правоохоронці уточнили, що внаслідок обстрілу дістали вибухові поранення 77-річний чоловік і ще дві жінки, 76 та 50 років.

Як додали в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська поранено жінку, а в селі Петропавлівка загинув 74-річний чоловік і ще двоє людей поранені. 

На місцях подій працюють слідчі Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • В Оперативному угрупованні військ "Харків" повідомили, що на Харківському напрямку російські окупанти атакували власні підрозділи. Загалом ситуація на цій ділянці фронту залишається складною.
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