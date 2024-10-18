Росіяни на Донеччині розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового, - прокуратура

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За оперативними даними, український захисник у ході виконання бойового завдання в Бахмутському районі, ймовірно, отримав поранення. Згодом війська РФ захопили будівлю, в якій перебував військовий ЗСУ, та взяли його в полон.

"Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк", - повідомляє прокуратура.

У матеріалі підкреслюють, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування.

13 жовтня у мережі з'явилась інформація, що російські військові на Курщині розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон. Командир 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що бійці не здалися в полон, а билися до останнього.





