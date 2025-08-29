Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна

Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна

Юлія Юліна
29 серпня, 2025 п'ятниця
14:35
Війна з Росією швидка

Російська окупаційна армія на Херсонщині атакувала дроном цивільний автомобіль, унаслідок чого дістали поранення чоловік і 22-річна вагітна дівчина

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти здійснили атаку на трасі неподалік села Осокорівка.

Зазначається, що дівчина перебуває на третьому триместрі вагітності.

"До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї", - написав Прокудін.

За його даними, стан дівчини стабільний, загрози для плода немає.

Поранений чоловік лікуватиметься амбулаторно.

"33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - уточнив чиновник.

Теги:
Новини
Україна
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
