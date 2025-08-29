Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти здійснили атаку на трасі неподалік села Осокорівка.

Зазначається, що дівчина перебуває на третьому триместрі вагітності.

"До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї", - написав Прокудін.

За його даними, стан дівчини стабільний, загрози для плода немає.

Поранений чоловік лікуватиметься амбулаторно.

"33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - уточнив чиновник.