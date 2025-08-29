Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна
Російська окупаційна армія на Херсонщині атакувала дроном цивільний автомобіль, унаслідок чого дістали поранення чоловік і 22-річна вагітна дівчина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти здійснили атаку на трасі неподалік села Осокорівка.
Зазначається, що дівчина перебуває на третьому триместрі вагітності.
"До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї", - написав Прокудін.
За його даними, стан дівчини стабільний, загрози для плода немає.
Поранений чоловік лікуватиметься амбулаторно.
"33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - уточнив чиновник.
- Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала дронами швидку й автівки цивільних на Херсонщині та Донеччині, внаслідок чого загинула людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе