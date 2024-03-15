Росіяни на псевдовиборах на ТОТ вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, - Спротив
РФ під час псевдовиборів російського президента на тимчасово окупованих територіях України перевіряє військовий облік чоловіків, які прийшли на виборчі дільниці, та вимагає у них оновити дані у військкоматах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях ворог використовує "вибори", аби оновити дані для своїх фейкових військкоматів", - зазначає ЦНС.
У повідомленні йдеться, що на виборчих дільницях Маріуполя були помічені працівники військового комісаріату, які вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах або вперше надати таку інформацію у випадку, якщо окупанти не володіють нею.
"Це свідчить про черговий етап реалізації планів Москви з мобілізації мешканців ТОТ на війну проти їх Батьківщини, що є черговим порушенням міжнародного права", - додають у ЦНС.
- 13 березня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України триває голосування на псевдовиборах президента РФ, у якому беруть участь 100 тис. росіян. Вони приїхали в Україну працювати в адміністраціях, школах і лікарнях.
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