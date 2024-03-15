Росіяни на псевдовиборах на ТОТ вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог використовує "вибори", аби оновити дані для своїх фейкових військкоматів", - зазначає ЦНС.

У повідомленні йдеться, що на виборчих дільницях Маріуполя були помічені працівники військового комісаріату, які вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах або вперше надати таку інформацію у випадку, якщо окупанти не володіють нею.

"Це свідчить про черговий етап реалізації планів Москви з мобілізації мешканців ТОТ на війну проти їх Батьківщини, що є черговим порушенням міжнародного права", - додають у ЦНС.