Росіяни на ТОТ намагаються знайти "нелояльних" до РФ студентів, - партизани

Про це повідомляють активісти партизанського руху "Громадянська сила" з-поміж студентів вишів.

Як зазначається, для студентів проводять різноманітні "анонімні" опитування щодо ставлення до так званої СВО.

Такі звернення надходять з різних регіонів та навчальних закладів, зокрема Кримського університету культури, мистецтв і туризму, Севастопольського державного університету (СевДУ), Кримського федерального університету (КФУ), а також Донецького інституту ДПС МНС, Академії транспорту та Інституту залізничного транспорту в тимчасово окупованому Донецьку та в інших містах.

"Наші активісти не переймаються тим, що такими методами хтось дійсно зможе знайти проукраїнських студентів. Ці дії окупаційної влади тільки злять чи над ними просто сміються", - наголошують у "Громадянській силі".

Партизани закликають студентів не довіряти анонімності подібних опитувань та боротися з окупаційним режимом.