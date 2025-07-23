Росіяни на ТОТ намагаються знайти "нелояльних" до РФ студентів, - партизани
У вищих навчальних закладах на тимчасово окупованій українській території російські загарбники намагаються знайти нібито нелояльних до Росії студентів
Про це повідомляють активісти партизанського руху "Громадянська сила" з-поміж студентів вишів.
Як зазначається, для студентів проводять різноманітні "анонімні" опитування щодо ставлення до так званої СВО.
Такі звернення надходять з різних регіонів та навчальних закладів, зокрема Кримського університету культури, мистецтв і туризму, Севастопольського державного університету (СевДУ), Кримського федерального університету (КФУ), а також Донецького інституту ДПС МНС, Академії транспорту та Інституту залізничного транспорту в тимчасово окупованому Донецьку та в інших містах.
"Наші активісти не переймаються тим, що такими методами хтось дійсно зможе знайти проукраїнських студентів. Ці дії окупаційної влади тільки злять чи над ними просто сміються", - наголошують у "Громадянській силі".
Партизани закликають студентів не довіряти анонімності подібних опитувань та боротися з окупаційним режимом.
- Також раніше повідомлялося, що окупанти на ТОТ України відроджують "казачі" формування – ще один інструмент для контролю і репресій.
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