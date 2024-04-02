Росіяни на ТОТ створили туристичне агентство, що видаватиме колаборантам путівки до Дагестану й Осетії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог створив на тимчасово окупованих територіях туристичну агенцію, яка буде займатись організацією турів до Осетії та Дагестану", - зазначає ЦНС.

Окупанти видаватимуть путівки тим колаборантам, які "найбільше вислужились" перед ними, а сама видача запланована на травень.

"Знищивши туристичний кластер на захоплених землях, обмеживши вільне пересування місцевого населення, ворог мотивує зрадників турами до інших поневолених народів", - резюмують у повідомленні.