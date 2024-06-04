Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум
Російські загарбники в тимчасово окупованому Бердянську прагнуть провести форум для української молоді "Південь молодий", на якому виступатимуть "лідери думок" Кремля
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни на тимчасово окупованих територіях мають особливий інтерес до молоді, з метою знищити її ідентичність та перетворити на покірну масу", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що окупант розробив на тимчасово захоплених українських територіях мережу псевдомолодіжних рухів, які контролює Москва.
Таким чином, улітку росіяни у Бердянську мають повести молодіжний форум "Південь молодий". Ця організація, за словами ЦНС, є копією системи комсомолу СРСР.
"На форум кожен регіон має відрядити "волонтерів" згідно з планом, затвердженим у Кремлі. Для учасників будуть виступи псевдоінтелектуалів з орбіти Кремля, та інших "лідерів думок", - йдеться в повідомленні.
- 4 червня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини під час побєдобєсія ворог уже не змушував дітей вішати портрети дідів на палки, а зробив так званий перформанс "дід на зубочистку".
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