Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни на тимчасово окупованих територіях мають особливий інтерес до молоді, з метою знищити її ідентичність та перетворити на покірну масу", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що окупант розробив на тимчасово захоплених українських територіях мережу псевдомолодіжних рухів, які контролює Москва.

Таким чином, улітку росіяни у Бердянську мають повести молодіжний форум "Південь молодий". Ця організація, за словами ЦНС, є копією системи комсомолу СРСР.

"На форум кожен регіон має відрядити "волонтерів" згідно з планом, затвердженим у Кремлі. Для учасників будуть виступи псевдоінтелектуалів з орбіти Кремля, та інших "лідерів думок", - йдеться в повідомленні.