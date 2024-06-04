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Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум

4 червня, 2024 вiвторок
16:36
Війна з Росією Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум

Російські загарбники в тимчасово окупованому Бердянську прагнуть провести форум для української молоді "Південь молодий", на якому виступатимуть "лідери думок" Кремля

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Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"Росіяни на тимчасово окупованих територіях мають особливий інтерес до молоді, з метою знищити її ідентичність та перетворити на покірну масу", - йдеться в матеріалі. 

Зазначено, що окупант розробив на тимчасово захоплених українських територіях мережу псевдомолодіжних рухів, які контролює Москва. 

Таким чином, улітку росіяни у Бердянську мають повести молодіжний форум "Південь молодий". Ця організація, за словами ЦНС, є копією системи комсомолу СРСР. 

"На форум кожен регіон має відрядити "волонтерів" згідно з планом, затвердженим у Кремлі. Для учасників будуть виступи псевдоінтелектуалів з орбіти Кремля, та інших "лідерів думок", - йдеться в повідомленні. 

  • 4 червня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини під час побєдобєсія ворог уже не змушував дітей вішати портрети дідів на палки, а зробив так званий перформанс "дід на зубочистку". 

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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