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Головна Війна з Росією Пропаганда з "дідами на зубочистках", а на уроках складають дрони, - депутатка Херсонської міськради про "освіту" на ТОТ
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Пропаганда з "дідами на зубочистках", а на уроках складають дрони, - депутатка Херсонської міськради про "освіту" на ТОТ

4 червня, 2024 вiвторок
08:50
Війна з Росією російська школа

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини під час побєдобєсія ворог уже не змушував дітей вішати портрети дідів на палки, а зробив так званий перформанс "дід на зубочистку"

Зміст

Про це депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій розповіла в етері Еспресо.

"У голові там вкладається змалечку. Зараз було 9 Травня - це ж у них взагалі "свято свят", єдина паличка вкладається в голову підлітків. Водночас "діди" (мова про традицію урочистих маршів з портретами загиблих родичів на палиці, так званий Безсмертний полк, - ред.) були не на паличках, а на зубочистках у Новотроїцькому районі в школі: вони маленькі світлини потицяли в якусь коробочку", - згадала Погомій.

Депутатка міськради пояснила, що українським дітям на ТОТ розповідали, як потрібно святкувати перемогу та якими були "геройські росіяни".

"Маленькі діти не виходили нікуди, але напередодні їм проводили, не знаю, як це в них називається, урок "мужності". Я бачила на зубочистках такі маленькі світлини, вони потицяли їх у коробочку, діти сиділи, а вони їм розповідали про "геройства" у Другій світовій. Там же не тільки росіяни були, а з їхньої теорії - нас там не було", - пояснила вона.

На запитання, як на цю пропаганду реагують самі діти, Погомій відповіла: "Це залежить від дорослих, хто поруч. Не дуже хочеться озвучувати, але я точно знаю, що деякі дорослі своїх дітей вчать онлайн в наших школах, а в ті школи просто доводиться віддавати, тому що інакше там заберуть дітей, кажуть: ми заберемо їх в інтернат, якщо ви не водите їх у наші школи. Підлітків там зараз вчать збирати безпілотники, проводять всякі "Зарніци". Прямо серце розривається, бо легко дуже зомбувати дорослих, а дітей тим паче".

  • 25 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.
  • Також Центр національного спротиву повідомив, що росіяни в школах на тимчасово окупованих територіях України запроваджують у новому навчальному році предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини", у межах якого діти засвоюватимуть військову підготовку, зокрема роботу з БПЛА, гранатами й автоматами. 
Теги:
Суспільство
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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