РФ на ТОТ навчатиме школярів поводитись із дронами й гранатами, - Спротив
Росіяни в школах на тимчасово окупованих територіях України запровадять у новому навчальному році предмет "Основи безпеки та захист батьківщини", у межах якого діти засвоюватимуть військову підготовку, зокрема роботу з БПЛА, гранатами й автоматами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що новий предмет з 1 вересня стане обов’язковим для всіх старшокласників, зокрема дівчат. Школярі вивчатимуть тактичну медицину та військову допомогу - поводження з дронами, автоматами й гранатами.
"Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури Кремля", - додає ЦНС.
- 25 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.
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