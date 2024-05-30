РФ на ТОТ навчатиме школярів поводитись із дронами й гранатами, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що новий предмет з 1 вересня стане обов’язковим для всіх старшокласників, зокрема дівчат. Школярі вивчатимуть тактичну медицину та військову допомогу - поводження з дронами, автоматами й гранатами.

"Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури Кремля", - додає ЦНС.