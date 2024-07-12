Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз 60-та бригада виконує завдання на Лиманському напрямку. Противник вже довгий час намагається просунутись вперед, ще з середини березня, але це йому не вдається. Тому що росіяни отримали гідну відповідь, зазнавши великих втрат. Наразі бригада намагається втримати позиції, укріпити їх й далі знищувати ворога", - зауважив Дмитро.

За словами командира 96-го батальйону 60-ї ОМБр, противник намагається провести активні дії біля Тернів та Ямполівки.

"Такі дії з боку росіян спостерігаємо вже довгий час, але поки що у них нічого не виходить. Наразі в цій смузі спостерігаємо невелике накопичення з боку ворога. Противник намагався зробити прорив і просунутися на техніці, але втратив усю техніку. Окупанти перейшли до тактики малих груп. Наразі їм й цього не вдається, оскільки ми їх знищуємо", - наголосив Дмитро.