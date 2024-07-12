Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
Командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр Дмитро зазначив, що противник намагається провести активні дії біля Тернів та Ямполівки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз 60-та бригада виконує завдання на Лиманському напрямку. Противник вже довгий час намагається просунутись вперед, ще з середини березня, але це йому не вдається. Тому що росіяни отримали гідну відповідь, зазнавши великих втрат. Наразі бригада намагається втримати позиції, укріпити їх й далі знищувати ворога", - зауважив Дмитро.
За словами командира 96-го батальйону 60-ї ОМБр, противник намагається провести активні дії біля Тернів та Ямполівки.
"Такі дії з боку росіян спостерігаємо вже довгий час, але поки що у них нічого не виходить. Наразі в цій смузі спостерігаємо невелике накопичення з боку ворога. Противник намагався зробити прорив і просунутися на техніці, але втратив усю техніку. Окупанти перейшли до тактики малих груп. Наразі їм й цього не вдається, оскільки ми їх знищуємо", - наголосив Дмитро.
- Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що людський ресурс у росіян буде завжди, але у ворога виникає серйозна проблема з технікою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.76 Купівля 40.76Продаж 41.28
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.98
- Актуальне
- Важливе