Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

Про це розповів т.в.о. начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" Мел в етері Еспресо.

"Наш підрозділ займає лінію оборони на Харківському напрямку. Ми вже тут доволі довго тримаємо ситуацію під контролем. На даному етапі ворог намагається зробити перерозподіл своїх сил для того, щоб поповнити свої втрати на передньому краї та продовжити активні дії. Але наші підрозділи, сили завжди очікують це, тому ми не даємо йому ніяких шансів. Вони застосовують нові тактики, вони для нас не є новими, але ми це помічаємо. По-перше, він використовує маскхалати, які ізолюють тепло, людське тепло, воно менш помітне для нас. По-друге, він діє малими групами, поодинокими. І так само це стосується їхнього забезпечення переднього краю, і вони використовують групи по одному, два-три військовослужбовця", - розповів він.

Військовослужбовець зауважив, що перед настанням поганої погоди росіяни намагаються найбільше підтягнути свої сили до переду.

"Стратегія ворога доволі чітка. Він наносить як артилерійські удари, так і удари різними своїми вогневими засобами. Вони підтягують свої сили і намагаються продавити якусь із ліній оборони, з якогось напрямку нашого. На нашому напрямку весь час у них ідуть поповнення, розвідінформацію ми отримуємо, ми розуміємо, які ще які саме підрозділи в них отримують поповнення та для яких цілей. Ворог ніколи не спить, він весь час планує наступ, тому на зиму так само, але ж ми маємо розуміти усі, що взимку буде це набагато важче. Тому зараз якраз період такий, коли він намагається найбільше підтягнути свої сили до переду. Але він не викидає ці думки відносно того, щоб просуватися на Харківському напрямку так само. І ось ідуть поповнення в нього", - додав начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Батальйон оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" проводить збір на засоби зв’язку для НРК "Змій" для розмінування.

Ціль збірки: 70 тис. грн. Підтримати збір можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2902 2764.