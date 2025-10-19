Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
11:29
На даному етапі ворог намагається перерозподілити сили для того, щоб поповнити свої втрати на передньому краї та продовжити активні дії

Про це розповів т.в.о. начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" Мел в етері Еспресо. 

"Наш підрозділ займає лінію оборони на Харківському напрямку. Ми вже тут доволі довго тримаємо ситуацію під контролем. На даному етапі ворог намагається зробити перерозподіл своїх сил для того, щоб поповнити свої втрати на передньому краї та продовжити активні дії. Але наші підрозділи, сили завжди очікують це, тому ми не даємо йому ніяких шансів. Вони застосовують нові тактики, вони для нас не є новими, але ми це помічаємо. По-перше, він використовує маскхалати, які ізолюють тепло, людське тепло, воно менш помітне для нас. По-друге, він діє малими групами, поодинокими. І так само це стосується їхнього забезпечення переднього краю, і вони використовують групи по одному, два-три військовослужбовця", - розповів він.

Військовослужбовець зауважив, що перед настанням поганої погоди росіяни намагаються найбільше підтягнути свої сили до переду.

"Стратегія ворога доволі чітка. Він наносить як артилерійські удари, так і удари різними своїми вогневими засобами. Вони підтягують свої сили і намагаються продавити якусь із ліній оборони, з якогось напрямку нашого. На нашому напрямку весь час у них ідуть поповнення, розвідінформацію ми отримуємо, ми розуміємо, які ще які саме підрозділи в них отримують поповнення та для яких цілей. Ворог ніколи не спить, він весь час планує наступ, тому на зиму так само, але ж ми маємо розуміти усі, що взимку буде це набагато важче. Тому зараз якраз період такий, коли він намагається найбільше підтягнути свої сили до переду. Але він не викидає ці думки відносно того, щоб просуватися на Харківському напрямку так само. І ось ідуть поповнення в нього", - додав начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Батальйон оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" проводить збір на засоби зв’язку для НРК "Змій" для розмінування.

Ціль збірки: 70 тис. грн. Підтримати збір можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2902 2764.

Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
Нацгвардiя
Харківщина
Військові новини
2025, неділя
19 жовтня
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:51
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі та НПЗ у Новокуйбишевську, удар по якому підтвердили СБС ЗСУ
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
Більше новин
