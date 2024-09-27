Росіяни намагаються проникнути в мікрорайон Жовтневий, але назад не повертаються: 24 ОМБр про бої в Часовому Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна, але наші хлопці тримають оборону, просування ворога немає. Ми стоїмо на лінії фронту вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас. Противник перебуває в зоні дуже доброї видимості. Сам канал є хорошою оборонною спорудою. Мікрорайон, який був раніше окупований ворогом, знищений, і ворогу нема де укритися. Наша аеророзвідка добре бачить противника на підходах до позицій, ворожу піхоту також дуже добре видно", - зауважив Полухін.

За словами представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила, ворог застосовує малі піхотні групи, намагаючись проникнути в мікрорайон Жовтневий. Більшість груп, якщо навіть і перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, не повертаються назад.

"Противник намагається перейти канал, це його завдання. Він періодично пробує прорвати оборону то північніше, то південніше, то безпосередньо у місті для того, щоб увійти в Часів Яр. Але наразі йому це не вдається. Сили оборони, які перебувають на відповідних переправах, добре відбивають атаки", - наголосив Полухін.

Протягом доби 26 вересня на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що ворог намагається прорватися в районі Макіївці та Невського, підтягнувши резерви.











