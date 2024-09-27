Росіяни намагаються проникнути в мікрорайон Жовтневий, але назад не повертаються: 24 ОМБр про бої в Часовому Яру
Представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що росіяни застосовують малі піхотні групи, намагаючись прорватись у Часів Яр
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація складна, але наші хлопці тримають оборону, просування ворога немає. Ми стоїмо на лінії фронту вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас. Противник перебуває в зоні дуже доброї видимості. Сам канал є хорошою оборонною спорудою. Мікрорайон, який був раніше окупований ворогом, знищений, і ворогу нема де укритися. Наша аеророзвідка добре бачить противника на підходах до позицій, ворожу піхоту також дуже добре видно", - зауважив Полухін.
За словами представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила, ворог застосовує малі піхотні групи, намагаючись проникнути в мікрорайон Жовтневий. Більшість груп, якщо навіть і перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, не повертаються назад.
"Противник намагається перейти канал, це його завдання. Він періодично пробує прорвати оборону то північніше, то південніше, то безпосередньо у місті для того, щоб увійти в Часів Яр. Але наразі йому це не вдається. Сили оборони, які перебувають на відповідних переправах, добре відбивають атаки", - наголосив Полухін.
- Протягом доби 26 вересня на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.
- Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що ворог намагається прорватися в районі Макіївці та Невського, підтягнувши резерви.
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