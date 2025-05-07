Росіяни намагаються збільшити кількість особового складу на території окупованого Криму, - член Меджлісу Барієв
Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив, що росіяни постійно намагаються збільшувати особовий складу в окупованому Криму, щоб надалі використовувати півострів для атак України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіяни продовжують використовувати окупований Крим як військову базу для подальших атак території України. Ми маємо інформацію про те, що росіяни постійно намагаються збільшувати кількість особового складу бригад, які дислокуються в Криму. Зокрема, 810-та бригада морської піхоти ЧФ РФ. Вони почали з чисельності цієї бригади й намагаються вже зробити дивізію. Відомо, що склад бригади вони вже поповнили 19 новими військовими підрозділами. Це вказує на те, що росіяни продовжують системно використовувати територію півострова у війні проти України", - розповів Барієв.
За словами члена Меджлісу, окупанти також активно проводять так звані терористичні операції, метою яких є залякування цивільного населення півострова.
"Також росіяни активно проводять профілактичні дії в Криму. До прикладу, активісти пишуть про те, що на узбережжі Чорного моря знову зʼявився мазут. За це проти них відразу відкривають адміністративні справи. Бо це за їхніми поясненнями є фейковою інформацією і провокацією. Крім того, росіяни активно проводять так звані антитерористичні спецоперації. Мета цих дій одна - залякування місцевого населення", - додав він.
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