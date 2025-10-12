Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков

Про це в етері Еспресо повідомив командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков "Цезар".

"В росіян сьогодні немає можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку. Вони мають логістичні проблеми. Зокрема, саме переправи через річку Оскіл. Через що вони не можуть накопичувати значні сили та засоби, що провести масштабний наступ. Ворог діє однією тактикою - масовані штурми малими групами. Ці штурми постійні й таким чином вони здійснюють тиск на Сили оборони. Тому не слід очікувати, що їхні призведуть до зміни стратегічної чи оперативної ситуації", - пояснив Кусков.

Також, за словами Кускова, зміна погодних умов зараз дуже допомагає підрозділам Сил оборони краще й швидше виявляти ворога.

"Те, що зараз змінюється погода, для нас на краще. Адже, ворог продовжує використовувати природні укриття, яких у Харківській області дуже багато. Зокрема, ліси. Це для нас було проблемою. Зараз фактично листя опадає і нам з кожним тижнем стає легше виявляти ворога. Коли у нас була можливість так само мати це природне укриття ми посилились і добре укріпились на своїх позиціях", - додав він.