Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
Ексклюзив

Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков

Віталій Бесараб
12 жовтня, 2025 неділя
12:24
Війна з Росією Купʼянськ

Через логістичні проблеми та неможливість накопичувати значні сили та засоби російська окупаційна армія не має можливості провести великий наступ на Куп'янському напрямку

Зміст

Про це в етері Еспресо повідомив командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков "Цезар".

"В росіян сьогодні немає можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку. Вони мають логістичні проблеми. Зокрема, саме переправи через річку Оскіл. Через що вони не можуть накопичувати значні сили та засоби, що провести масштабний наступ. Ворог діє однією тактикою - масовані штурми малими групами. Ці штурми постійні й таким чином вони здійснюють тиск на Сили оборони. Тому не слід очікувати, що їхні призведуть до зміни стратегічної чи оперативної ситуації", - пояснив Кусков.

Також, за словами Кускова, зміна погодних умов зараз дуже допомагає підрозділам Сил оборони краще й швидше виявляти ворога.

"Те, що зараз змінюється погода, для нас на краще. Адже, ворог продовжує використовувати природні укриття, яких у Харківській області дуже багато. Зокрема, ліси. Це для нас було проблемою. Зараз фактично листя опадає і нам з кожним тижнем стає легше виявляти ворога. Коли у нас була можливість так само мати це природне укриття ми посилились і добре укріпились на своїх позиціях", - додав він.

  Від початку доби 11 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 160 бойових зіткнень. Загарбники 46 разів атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку


     
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Ексклюзив
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
19:02
Віктор Орбан і Володимир Путін
Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
Більше новин
