Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
Від початку доби 11 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 160 бойових зіткнень. Загарбники 46 разів атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.
Російські війська здійснили 50 авіаударів, використавши 110 керованих бомб, провели 1785 атак дронами-камікадзе та 3170 обстрілів наших підрозділів.
Ситуація на основних напрямках
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано чотири бойові зіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 133 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. Три бої тривають.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. Два бої продовжуються досі.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили пʼять штурмових дій загарбників у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.
На Костянтинівському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку відбулося 46 атак агресорау районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Ще чотири бої продовжуються.
За попередніми даними, на цьому напрямку наші захисники знищили 109 окупантів, ще 63 - дістали поранення. Також було виведено з ладу чотири одиниці ворожої автотехніки та 10 БПЛА.
На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 28 штурмів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Бої тривають у чотирьох локаціях.
На Оріхівському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Степове та в бік Приморського.
На Гуляйпільському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
- За минулу добу, 10 жовтня, на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 72 атаки ворога.
