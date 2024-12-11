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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
15:09
Війна з Росією

Серед дня середи, 11 грудня, російські окупанти завдали удару по селу на прикордонні Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули жінка і чоловік

Зміст

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що цього дня росіяни поцілили по території приватного домоволодіння у селі Біловоди Хотінської громади Сумського району. 

На згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.

За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

  • Уранці 7 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади Сумської області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
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