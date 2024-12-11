Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент
Серед дня середи, 11 грудня, російські окупанти завдали удару по селу на прикордонні Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули жінка і чоловік
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що цього дня росіяни поцілили по території приватного домоволодіння у селі Біловоди Хотінської громади Сумського району.
На згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.
За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
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