Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що цього дня росіяни поцілили по території приватного домоволодіння у селі Біловоди Хотінської громади Сумського району.

На згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.

За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.