Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька

Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька

3 квітня, 2024 середа
07:42
Війна з Росією Обстріл Куп'янського району 2 квітня

Увечері вівторка, 2 квітня, російські окупанти завдали удару по селу Новоосинове Купʼянського району Харківської області, унаслідок чого загинули батько і його неповнолітній син

Про це інформують очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни обстріляли населений пункт близько 17:15.

У результаті артилерійського удару 58-річний чоловік помер одразу. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик перебував у важкому стані.

Зранку стало відомо, що від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли окупанти почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.

  • Серед дня 1 квітня російські війська завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнала місцева жителька.

Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
На фото: Нікіта Добринін
1 квітня, 2024 понедiлок
Ведучий Добринін заявив, що не йде на фронт, бо є єдиним годувальником у родині батьків
Київський міський пологовий будинок 2
Автор Катерина Бенюк
2 квітня, 2024 вiвторок
Скандал у Київському пологовому: медперсонал виступив проти нового керівника
Лукашенко
2 квітня, 2024 вiвторок
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
07:44
Оновлено
За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових, 30 артсистем і 11 танків
07:32
обстріл, ППО
Уночі РФ запустила по Україні 4 "шахеди": українська ППО знищила їх усі
07:23
Газпром
Астраханський газопереробний завод зупинив випуск нафтопродуктів через аварію, - Reuters
06:56
землетрус
На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: є загиблий та постраждалі
06:55
Кубок України
Кубок України: розклад трансляцій півфінальних матчів
06:54
фейк
Під виглядом ДСНС: РФ поширила фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися
06:38
безпілотник, дрон
Атака по нафтопереробному заводу в Татарстані свідчить про переломний етап у питанні ударів по глибокому тилу РФ, - ISW
06:18
Путін Гаага
Спецтрибунал і використання заморожених активів: 44 країни засудили злочин агресії РФ проти України
05:58
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" по території України в ніч на 3 квітня
05:57
Антоні Блінкен
Блінкен і Макрон підтвердили підтримку боротьби України за свободу проти агресії РФ
05:50
Зґвалтування українок російськими військовими: Австрія підтримала роботу представників ООН, наголосивши на необхідності покарати винних
05:31
Гіперзвукова ракета
КНДР оголосила про випробування ракети з гіперзвуковою боєголовкою, здатною нести ядерний заряд
04:45
Оновлено
Неприбуткова організація World Central Kitchen
Організація з надання гумдопомоги Газі припинила роботу після загибелі 7 працівників від авіаудару, Ізраїль і США відреагували
04:04
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Уряд США попереджав РФ про підготовку теракту в "Крокус Сіті Холл", - The Washington Post
02:04
війна з росією нафта безпілотник
У Росії заявили про нібито збиття БПЛА над Курськом: місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу
01:45
Естонія
В Естонії ЕПЦ МП застерегли від поширення прокремлівської ідеології й попередили про відповідальність за це
01:05
НАТО
"Якщо диктатора не зупинити, він продовжує йти далі”: посолка США в НАТО оцінила загрозу з боку Росії для країн Балтії
00:44
Кріштіану Роналду (праворуч)
Роналду зробив хет-трик у другому поспіль матчі
00:34
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
"Уряд досі має "зв’язані руки": Білий дім пообіцяв шукати варіанти для екстреної підтримки України
00:22
Хмельницька АЕС
Енергоблок Хмельницької АЕС відновили й вивели на максимально можливу потужність
2024, вiвторок
2 квітня
23:57
Ілля Забарний (ліворуч)
Миколенко та Забарний допомогли своїм клубам здобути важливі очки в АПЛ
23:32
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
США розглядають варіант передачі НАТО координації "Рамштайну" на випадок президентства Трампа, - Politico
22:39
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що США не підтримують ударів України по території Росії
22:38
Ексклюзив
Telegram логотип
Є загроза, що telegram перетворився на джерело №1 інформації для країни, - нардепка Сюмар
22:16
Дмитро Кулеба
Кулеба розкритикував сучасний стан міжнародного права через статус Росії в ООН
21:52
Ексклюзив
дрон
Авіаексперт Романенко повідомив, чим завдали удару по виробництву "шахедів" та НПЗ у Татарстані  
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний"
21:24
Єнс Столтенберг
Столтенберг запропонував країнам НАТО створити для України фонд внесків на $100 млрд, - Bloomberg
20:50
Ексклюзив
Пенні Пріцкер
Діяльність спецпредставниці США Пріцкер є важливою для України, ми це побачимо, - профессор Айзенберг
20:48
Ексклюзив
25-та бригада за три дні вивела з ладу понад 30 одиниць техніки окупантів. Деталі одного з наймасштабніших танкових боїв війни проти РФ
20:41
Оновлено
Ракетна атака на Дніпро 02.04.2024
РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: 18 постраждалих, серед госпіталізованих - 5 дітей
20:38
Зеленський
Нацполіцією в Україні зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії, - Зеленський
20:36
Аналітика
Сергій Згурець
Новий етап застосування українських ударних дронів відкрив масштаб дірявості російської ППО. Колонка Сергія Згурця
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Зрозуміти Маска
19:53
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби росіяни 40 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на шести напрямках. Майже половина з них - на Новопавліському
19:26
Киргизстан
У Киргизстані ухвалили закон, подібний до документа РФ про "іноагентів"
19:10
Ексклюзив
Київ
ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук
19:01
Чорне море, Крим
Росіяни перекидають техніку із Криму на Херсонський напрямок після ударів дронами, - "Атеш"
19:00
Джо Байден і Сі Цзіньпін
Тайвань та конфлікт в Україні і Газі: Байден поговорив з лідером Китаю
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 769-го дня війни: українські дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів" у Росії, США хочуть виготовляти вдвічі більше боєприпасів, щоб підтримати ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV