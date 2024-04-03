Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька
Увечері вівторка, 2 квітня, російські окупанти завдали удару по селу Новоосинове Купʼянського району Харківської області, унаслідок чого загинули батько і його неповнолітній син
Про це інформують очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що росіяни обстріляли населений пункт близько 17:15.
У результаті артилерійського удару 58-річний чоловік помер одразу. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик перебував у важкому стані.
Зранку стало відомо, що від отриманих травм дитина померла у лікарні.
Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли окупанти почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.
- Серед дня 1 квітня російські війська завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнала місцева жителька.
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