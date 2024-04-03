Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька

Про це інформують очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни обстріляли населений пункт близько 17:15.

У результаті артилерійського удару 58-річний чоловік помер одразу. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик перебував у важкому стані.

Зранку стало відомо, що від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли окупанти почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.