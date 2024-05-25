Росіяни перекинули ЗРК "Бук" у напрямку аеродрому у Джанкої, - партизани
У тимчасово окупованому Криму російські терористи змінили розташування ЗРК "Бук"
Про це пише рух спротиву "Атеш".
"Наш агент повідомив про переміщення ЗРК "Бук" у бік аеродрому в Джанкої. Перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється із сучасними ракетами, що використовуються ЗСУ", - пишуть партизани.
Агенти проукраїнського руху "Атеш" продовжують ретельно моніторити діяльність росіян, щоб забезпечити ефективний опір.
"Передача інформації про ворога у Криму — наш спільний фронт проти агресора", - наголосили партизани.
- Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську. Агенти також провели розвідку місця дислокації військових об'єктів у районі мису Фіолент.
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