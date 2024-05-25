Росіяни перекинули ЗРК "Бук" у напрямку аеродрому у Джанкої, - партизани

Про це пише рух спротиву "Атеш".

"Наш агент повідомив про переміщення ЗРК "Бук" у бік аеродрому в Джанкої. Перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється із сучасними ракетами, що використовуються ЗСУ", - пишуть партизани.

Агенти проукраїнського руху "Атеш" продовжують ретельно моніторити діяльність росіян, щоб забезпечити ефективний опір.

"Передача інформації про ворога у Криму — наш спільний фронт проти агресора", - наголосили партизани.