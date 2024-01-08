Росіяни побоюються атакувати з авіації на Херсонському напрямку після збиття ЗСУ літака РФ у грудні 2023 року, - ISW
Станом на 7 січня українські війська продовжували утримувати позиції на лівобережжі Херсонської області, але позиційні бої тривають поблизу Кринок на східному березі Дніпра
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
У Росії заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню РФ авіації на Херсонському напрямку.
Також російські війська все ще стикаються з проблемами в оперативному потоці інформації, зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та взаємодії підрозділів у Кринках та інших районах на східному березі.
Зокрема, за словами російського мілблогера, ЗСУ активно мінують наземні лінії зв'язку РФ (НЛЗ) на Херсонському напрямку.
Українські військовослужбовці, які діють в районі Кринок, заявили, що російські війська регулярно атакують українські позиції невеликими піхотними групами до 10 бійців, і вказали на проблеми, з якими стикаються українські військові на лівобережжі, такі як нездатність вчасно евакуювати загиблих військовослужбовців або використання росіянами безпілотників.
- 24 грудня увечері під час атаки ворога українські військові знищили на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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