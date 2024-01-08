Росіяни побоюються атакувати з авіації на Херсонському напрямку після збиття ЗСУ літака РФ у грудні 2023 року, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Росії заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню РФ авіації на Херсонському напрямку.

Також російські війська все ще стикаються з проблемами в оперативному потоці інформації, зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та взаємодії підрозділів у Кринках та інших районах на східному березі.

Зокрема, за словами російського мілблогера, ЗСУ активно мінують наземні лінії зв'язку РФ (НЛЗ) на Херсонському напрямку.

Українські військовослужбовці, які діють в районі Кринок, заявили, що російські війська регулярно атакують українські позиції невеликими піхотними групами до 10 бійців, і вказали на проблеми, з якими стикаються українські військові на лівобережжі, такі як нездатність вчасно евакуювати загиблих військовослужбовців або використання росіянами безпілотників.