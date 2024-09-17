Росіяни повторно завдали масованого удару по енергетиці у Сумах: зафіксовано 4 вибухи
Російська окупаційна армія вдень 17 вересня завдала повторних ударів по енергетичних об'єктах Сумської області. У місті зафіксували 4 вибухи
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Відбувається черговий ракетний наліт на Суми, вже було чотири ракети. Б’ють знову по об’єктах енергосистеми", - заявив голова ОВА Володимир Артюх.
За його словами, наразі з’ясовуються наслідки атаки.
- Увечері 16 вересня російська окупаційна армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Ворожий БПЛА вдарив по Конотопу Сумської області, а Суми зазнали масованого авіаудару.
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