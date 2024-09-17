Росіяни повторно завдали масованого удару по енергетиці у Сумах: зафіксовано 4 вибухи

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Відбувається черговий ракетний наліт на Суми, вже було чотири ракети. Б’ють знову по об’єктах енергосистеми", - заявив голова ОВА Володимир Артюх.

За його словами, наразі з’ясовуються наслідки атаки.