Росіяни просунулись на двох напрямках у Донецькій області, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, ворог просунувся біля населеного пункту Бурлацьке, що на північ від Великої Новосілки. Успіх російських загарбників також фіксують в Андріївці - біля Костянтинопіля Донецької області.

Інформація щодо просування ЗСУ - не розголошується.