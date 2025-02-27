Росіяни просунулись на двох напрямках у Донецькій області, - DeepState
У ніч з 26 на 27 лютого стало відомо про просування російських загарбницьких військ у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, ворог просунувся біля населеного пункту Бурлацьке, що на північ від Великої Новосілки. Успіх російських загарбників також фіксують в Андріївці - біля Костянтинопіля Донецької області.
Інформація щодо просування ЗСУ - не розголошується.
- 27 лютого стало відомо, що Північна Корея відправила додаткові сили у Курську область. Точний масштаб контингенту наразі невідомий.
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