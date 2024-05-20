Росіяни реорганізують "владу" на ТОТ Запорізької області, - Бердянська МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Зокрема вона зазначила, що росіяни вирішили реорганізувати свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" та решту аналогічних "ВГА" на ТОТ Запорізької області.

"Відповідний указ підписав гауляйтер Балицький. Таким чином, замість ВГА окупанти впроваджують звичайні органи місцевого самоврядування, зокрема - адміністрацію "Бердянского городского округа", - зазначила Галіціна.

За її словами, таким чином росіяни продовжують свої намагання створити ілюзію "мирного життя" на тимчасово окупованих територіях.