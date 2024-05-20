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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни реорганізують "владу" на ТОТ Запорізької області, - Бердянська МВА

20 травня, 2024 понедiлок
17:01
Війна з Росією Окупанти

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ліквідували "військово-цивільні адміністрації"

Зміст

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Зокрема вона зазначила, що росіяни вирішили реорганізувати свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" та решту аналогічних "ВГА" на ТОТ Запорізької області.

"Відповідний указ підписав гауляйтер Балицький. Таким чином, замість ВГА окупанти впроваджують звичайні органи місцевого самоврядування, зокрема - адміністрацію "Бердянского городского округа", - зазначила Галіціна. 

За її словами, таким чином росіяни продовжують свої намагання створити ілюзію "мирного життя" на тимчасово окупованих територіях.

  • 18 травня повідомлялось, що російські загарбники не можуть знайти працівників для тимчасово окупованого порту в Бердянську: основна причина - недовіра до місцевих жителів.
Теги:
Україна
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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