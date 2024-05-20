Росіяни реорганізують "владу" на ТОТ Запорізької області, - Бердянська МВА
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ліквідували "військово-цивільні адміністрації"
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Зокрема вона зазначила, що росіяни вирішили реорганізувати свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" та решту аналогічних "ВГА" на ТОТ Запорізької області.
"Відповідний указ підписав гауляйтер Балицький. Таким чином, замість ВГА окупанти впроваджують звичайні органи місцевого самоврядування, зокрема - адміністрацію "Бердянского городского округа", - зазначила Галіціна.
За її словами, таким чином росіяни продовжують свої намагання створити ілюзію "мирного життя" на тимчасово окупованих територіях.
- 18 травня повідомлялось, що російські загарбники не можуть знайти працівників для тимчасово окупованого порту в Бердянську: основна причина - недовіра до місцевих жителів.
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