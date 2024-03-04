Росіяни розміщують бойові вертольоти на руїнах Азовсталі, - "Атеш"

Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву “Атеш”.

З Азовсталі, що в тимчасово окупованому Маріуполі, за інформацією партизанів, вертольоти алучаються для бойових завдань.

"Наші люди моніторять активність авіації противника, а також дислокацію його військ. Уже виявлено ряд приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів", - зазначили в "Атеш".

В руху спротиву заявили, що всю інформацію все передали українським Силам оборони.