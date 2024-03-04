Росіяни розміщують бойові вертольоти на руїнах Азовсталі, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти активно використовують руїни Азовсталі для розміщення своїх бойових вертольотів
Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву “Атеш”.
З Азовсталі, що в тимчасово окупованому Маріуполі, за інформацією партизанів, вертольоти алучаються для бойових завдань.
"Наші люди моніторять активність авіації противника, а також дислокацію його військ. Уже виявлено ряд приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів", - зазначили в "Атеш".
В руху спротиву заявили, що всю інформацію все передали українським Силам оборони.
- 29 лютого стало відомом, що агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку аеродрому в Московській області: там вони виявили систему протиповітряної оборони "Панцирь-С1".
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