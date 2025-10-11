Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
Російські окупанти сьогодні, 11 жовтня 2025 року, вранці завдали авіаудар по храму в Костянтинівці, внаслідок чого загинули двоє людей і кілька отримали поранення. Під обстрілом також опинився дворічний хлопчик, якого врятували поліціянти
Про це повідомляє Національна поліція України.
Як наголошується, о 10:39 росіяни скинули бомбу "ФАБ-250" на храм в Костянтинівці, де перебували цивільні особи. Загинули двоє чоловіків віком 49 і 56 років. Ще четверо людей отримали поранення: двоє чоловіків (47 та 74 роки) і дві жінки (56 та 62 роки). Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки.
На місці події поліціянти виявили дворічного хлопчика. "Дитина перебувала в палаючому храмі разом з батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня", — повідомили правоохоронній службі.
Правоохоронці забирали поранених і дитину під обстрілом. "Кожні кілька хвилин на нас пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись", — розповіли в поліції.
Попри небезпеку, місію виконано: всіх постраждалих доставлено до лікарні, а дитину — до шелтера. Наразі вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе