Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як наголошується, о 10:39 росіяни скинули бомбу "ФАБ-250" на храм в Костянтинівці, де перебували цивільні особи. Загинули двоє чоловіків віком 49 і 56 років. Ще четверо людей отримали поранення: двоє чоловіків (47 та 74 роки) і дві жінки (56 та 62 роки). Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки.

На місці події поліціянти виявили дворічного хлопчика. "Дитина перебувала в палаючому храмі разом з батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня", — повідомили правоохоронній службі.

Правоохоронці забирали поранених і дитину під обстрілом. "Кожні кілька хвилин на нас пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись", — розповіли в поліції.

Попри небезпеку, місію виконано: всіх постраждалих доставлено до лікарні, а дитину — до шелтера. Наразі вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон.