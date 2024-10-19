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Росіяни скинули КАБи на середмістя Шостки: усі подробиці

Юлія Лаврук
19 жовтня, 2024 субота
12:57
Війна з Росією

Уночі 19 жовтня російська армія скинула три КАБи на центральну частину Шостки на Сумщині. Внаслідок атаки вісім людей отримали поранення

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, 19 жовтня близько 00:20 окупанти скинули три керовані авіаційні бомби на центральну частину Шостки Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога поранено 8 людей. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок атаки поранено 5 рятувальників

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки 19 жовтня частково зруйнована будівля пожежно-рятувального підрозділу в Шостці. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

  • Російська терористична армія вночі 19 жовтня атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами. Через влучання по критичній інфраструктурі на Сумщині та Чернігівщині ввели графіки аварійних відключень світла.
Теги:
Відео
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
ДСНС
воєнні злочини Росії
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