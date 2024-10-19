Росіяни скинули КАБи на середмістя Шостки: усі подробиці

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, 19 жовтня близько 00:20 окупанти скинули три керовані авіаційні бомби на центральну частину Шостки Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога поранено 8 людей. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок атаки поранено 5 рятувальників

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки 19 жовтня частково зруйнована будівля пожежно-рятувального підрозділу в Шостці. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.