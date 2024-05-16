Росіяни створили "антитерористичну комісію" на ТОТ і шукають у соцмережах незгодних з окупацією, - голова Запорізької ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Хочуть тримати в страху мешканців ТОТ і штампувати кримінальні справи за "тероризм" та "екстремізм", тобто за любов до своєї батьківщини", - написав він.

Росіяни шукають у соцмережах людей, незгодних із окупаційним режимом та погрожують їм кримінальною відповідальністю.

"За лайки, репости і донати "екстремістським організаціям". Такими в Росії та на ТОТ можуть визнати будь-які організації, що не поділяють загарбницьку політику", - додав очільник Запорізької області.