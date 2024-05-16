Росіяни створили "антитерористичну комісію" на ТОТ і шукають у соцмережах незгодних з окупацією, - голова Запорізької ОВА
Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях псевдоправоохоронне об’єднання - "антитерористичну комісію" і шукають у соцмережах незгодних з окупацією
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Хочуть тримати в страху мешканців ТОТ і штампувати кримінальні справи за "тероризм" та "екстремізм", тобто за любов до своєї батьківщини", - написав він.
Росіяни шукають у соцмережах людей, незгодних із окупаційним режимом та погрожують їм кримінальною відповідальністю.
"За лайки, репости і донати "екстремістським організаціям". Такими в Росії та на ТОТ можуть визнати будь-які організації, що не поділяють загарбницьку політику", - додав очільник Запорізької області.
- 16 травня повідомлялось, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини, які росіяни захопили у 2022 році, та які знаходяться поблизу лінії фронту, давно відсутній мобільний зв’язок, тож росіяни встановлюють там таксофони.
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