Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
За місяць російські окупанти застосували 3,2 тис. КАБів для ударів по території України
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.
"Найголовніша проблема, яка сьогодні є - РФ застосовує більше ніж 3 тис. КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис., у цьому місяці - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць", - сказав він.
Також український президент наголосив на потребі держави в системах Patriot.
"Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими 7 системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків і якщо у вас є сучасні системи Patriot - ці літаки не зможуть підлітати так близько", - заявив Зеленський.
Він додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.
"Я не говорю про десятки систем, щоб закрити небо над Україною, я говорю про те, щоб хоча б не надавати можливості РФ використовувати авіабомби. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю повинні розуміти, що ППО - це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ", - зазначив президент.
- 27 травня повідомлялось, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.
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