Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є - РФ застосовує більше ніж 3 тис. КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тис., у цьому місяці - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць", - сказав він.

Також український президент наголосив на потребі держави в системах Patriot.

"Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими 7 системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків і якщо у вас є сучасні системи Patriot - ці літаки не зможуть підлітати так близько", - заявив Зеленський.

Він додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.

"Я не говорю про десятки систем, щоб закрити небо над Україною, я говорю про те, щоб хоча б не надавати можливості РФ використовувати авіабомби. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю повинні розуміти, що ППО - це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ", - зазначив президент.