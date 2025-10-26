Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її мати

Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
17:30
Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" повідомив про загибель своєї випускниці, що стала наслідком удару російського дрону по житловій багатоповерхівці в ніч на 26 жовтня 2025 року

Про це сповіщає офіційна фейсбук-спільнота навчального закладу.

"Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія - випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі - разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі", - йдеться у повідомленні ліцею №171 міста Києва.

"Світла пам’ять і вічна шана. Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…", - зазначають у ліцеї.

Читайте також: Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ

Телеканал "Київ 24" показав інтерв’ю з сусідкою матері та її 19-річної доньки, смерть яких викликав токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар безпілотника. Жінка розповіла, що дівчинку відкачували лікарі, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли врятувати і її маму.

"Сусіди загинули, тому що вони переховувалися у ванній кімнаті і вони загинули від чадного димку. Тому що зайнялась пожежа і вони не змогли вийти з ванної кімнати і загинули через чадний дим", - розповіла киянка на ім'я Ольга.

