Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її мати

Про це сповіщає офіційна фейсбук-спільнота навчального закладу.

"Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія - випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі - разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі", - йдеться у повідомленні ліцею №171 міста Києва.

"Світла пам’ять і вічна шана. Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…", - зазначають у ліцеї.

Телеканал "Київ 24" показав інтерв’ю з сусідкою матері та її 19-річної доньки, смерть яких викликав токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар безпілотника. Жінка розповіла, що дівчинку відкачували лікарі, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли врятувати і її маму.

"Сусіди загинули, тому що вони переховувалися у ванній кімнаті і вони загинули від чадного димку. Тому що зайнялась пожежа і вони не змогли вийти з ванної кімнати і загинули через чадний дим", - розповіла киянка на ім'я Ольга.