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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина

18 лютого, 2024 неділя
13:31
Війна з Росією Людмила та Сергій Кравченки (Краматорськ)

Під час обстрілу міста Краматорська Донецької області ввечері 17 лютого 2024 року російська ракета влучила у приватний будинок педагога Людмили Володимирівни Кравченко

Від удару разом з нею загинули її мати та 23-річний син Сергій. Про це у неділю, 18 лютого, офіційно заявив директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Донецькій області Едуард Гончаров.

Людмила Кравченко працювала у цьому навчально-методичному центрі, розташованому в Краматорську.

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"Загинула разом зі своєю мамою та сином наша співробітниця, методист кабінету загальноосвітньої підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області Людмила Володимирівна Кравченко", - зазначив Гончаров.

Також з'явилися слова співчуття від її колег.

"Людмила Володимирівна була життєрадісною, веселою людиною, відповідальною та активною співробітницею нашого Центру. В минулий четвер 15.02.2024 р. вона організувала і була модератором 9-го регіонального тренінгу для педагогів профтехосвіти Донецької області. Готувалась до чергової атестації в МОН України, але ворог зруйнував всі плани та мрії цієї родини...", - публікує подробиці місцеве видання "Східний проєкт".

У Людмили Кравченко залишилась донька Єлизавета, яка навчається у Києві.

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Факт загибелі викладачки та її сина й матері підтверджує Донецька обласна прокуратура.

"Учора ворог вдарив ракетами по місту Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син - їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака", - йдеться у повідомленні прокурорів.

Теги:
освіта
геноцид
Донбас
Краматорськ
Донеччина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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