Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Шостки
В суботу, 9 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Сьогодні, 9 листопада ворог завдав ракетного удару (балістика) по інфраструктурі Шосткинської громади", - йдеться в повідомленні.
В ОВА додали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки уточнюють.
- У п'ятницю, 8 листопада, російська окупаційна армія атакувала балістикою критичну інфраструктуру в Сумах. Внаслідок обстрілу дві людини поранені.
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