Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Шостки

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Сьогодні, 9 листопада ворог завдав ракетного удару (балістика) по інфраструктурі Шосткинської громади", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки уточнюють.