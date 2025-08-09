Росіяни вдарили fpv-дроном по автівці на Запоріжжі, є загиблі
Російська окупаційна армія вдарила дроном по автомобілю, який їхав територією Біленьківської громади на Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", - розповів Федоров.
- Уранці суботи, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила ракетами по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
