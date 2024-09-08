Росіяни вдарили по харківському передмістю Дергачі 8 вересня: горять приватні будинки, 4 людини поранено
У неділю, 8 вересня, російська армія обстріляла місто Дергачі Харківського району. Унаслідок ворожого удару сталось загоряння приватних будинків, постраждали 4 людини
Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"Окупанти вдарили по Дергачах, попередньо - один постраждалий", - написав він.
Згодом Синєгубов зазначив, що унаслідок ворожого удару спалахнули пожежі у приватних будинках. Кількість постраждалих зросла до 4.
"Внаслідок удару по Дергачах горять приватні будинки. За попередніми даними, четверо людей постраждали", - заявив очільник ОДА.
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У суботу, 7 вересня, російська армія завдала удару по Харкову. Місцева влада повідомила про влучання в Індустріальному районі та Салтівському.
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