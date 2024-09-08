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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по харківському передмістю Дергачі 8 вересня: горять приватні будинки, 4 людини поранено

Росіяни вдарили по харківському передмістю Дергачі 8 вересня: горять приватні будинки, 4 людини поранено

Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
17:51
Війна з Росією САУ "Мста-С" армії РФ ведуть вогонь, ілюстративне фото з відкритих джерел

У неділю, 8 вересня, російська армія обстріляла місто Дергачі Харківського району. Унаслідок ворожого удару сталось загоряння приватних будинків, постраждали 4 людини

Зміст

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

"Окупанти вдарили по Дергачах, попередньо - один постраждалий", - написав він.

Згодом Синєгубов зазначив, що унаслідок ворожого удару спалахнули пожежі у приватних будинках. Кількість постраждалих зросла до 4.

"Внаслідок удару по Дергачах горять приватні будинки. За попередніми даними, четверо людей постраждали", - заявив очільник ОДА.

Новина доповнюється...

  • У суботу, 7 вересня, російська армія завдала удару по Харкову. Місцева влада повідомила про влучання в Індустріальному районі та Салтівському.

Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
Харківщина
Військові новини
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