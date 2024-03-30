Росіяни вдарили по Кураховому та Костянтинівці Донецької області: 4 людини поранено

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Вказано, що місто Курахове окупанти обстріляли з артилерії. Вони поцілили по житлових будинках. Дві жінки, 53 й 77 років, та 60-річний чоловік, які перебували на подвір'ях своїх будинків, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

"Крім того, російська армія обстріляла зі ствольної артилерії м. Костянтинівку. Під вогнем окупантів знов опинилися приватні будинки, де дістала поранення 75-річна мешканка. З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні - їй надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

В результаті російських атак були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди й лінія електромережі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).