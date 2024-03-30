Росіяни вдарили по Кураховому та Костянтинівці Донецької області: 4 людини поранено
Російська армія в суботу, 30 березня, атакувала Курахове та Костянтинівку Донецької області: внаслідок обстрілу поранень зазнали четверо людей
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Вказано, що місто Курахове окупанти обстріляли з артилерії. Вони поцілили по житлових будинках. Дві жінки, 53 й 77 років, та 60-річний чоловік, які перебували на подвір'ях своїх будинків, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.
"Крім того, російська армія обстріляла зі ствольної артилерії м. Костянтинівку. Під вогнем окупантів знов опинилися приватні будинки, де дістала поранення 75-річна мешканка. З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні - їй надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
В результаті російських атак були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди й лінія електромережі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Того ж дня російська армія обстріляла з артилерії приватний сектор із щільною житловою забудовою у Красногорівці на Донеччині. Двоє людей загинули та одна зазнала поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе