Росіяни вдарили по Миколаївці на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених
Російська окупаційна армія у четвер, 7 листопада, атакувала місто Миколаївка Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він розповів, що один з російських снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня. Внаслідок атаки дві людини загинули, п'ятеро зазнали поранень. На місці працюють усі відповідні служби.
"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе! Евакуюйтесь!", - додав Філашкін.
- Станом на 7 листопада у населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками, наразі залишаються ще 177 родин, які виховують 234 дитини.
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