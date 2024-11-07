Росіяни вдарили по Миколаївці на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що один з російських снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня. Внаслідок атаки дві людини загинули, п'ятеро зазнали поранень. На місці працюють усі відповідні служби.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе! Евакуюйтесь!", - додав Філашкін.