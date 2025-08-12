Росіяни вдарили ракетою по території навчального підрозділу Сухопутних військ: один загиблий, 11 поранених

Про це проінформували Сухопутні війська ЗС України.

Згідно з повідомленням, особовий склад був проінформований про ракетну небезпеку одразу після надходження відповідного сигналу. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила під обстріл касетними боєприпасами.

Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще 12 осіб звернулися за меддопомогою через акубаротравму та гострий стрес.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - наголосило командування Сухопутних військ ЗСУ.