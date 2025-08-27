Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
07:56
Війна з Росією

Уранці середи, 27 серпня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка, також є поранена

Зміст

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура. 

За даними слідства, російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по місту близько 04:45. 

Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення дістала 53-річна жінка, її ушпиталили. 

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в облпрокуратурі.

  • Ввечері 26 серпня російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у центрі Херсона, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсон
