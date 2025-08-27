Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена
Уранці середи, 27 серпня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка, також є поранена
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по місту близько 04:45.
Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення дістала 53-річна жінка, її ушпиталили.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в облпрокуратурі.
- Ввечері 26 серпня російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у центрі Херсона, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе