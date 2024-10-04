Росіяни використовують цивільні автівки для пересування між позиціями на Донеччині, - "Атеш"
Партизани роздобули інформацію, що в Донецькій області російські окупанти пересуваються між своїми позиціями на цивільних автівках
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Інформацією поділився проукраїнський агент зі 132-ї окремої мотострілецької бригади. За його словами, моральне та фізичне виснаження, відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті - руйнують підрозділ зсередини.
"Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями", - йдеться у повідомленні.
Представники "Атеш" наголосили, що контролюють всі пересування та оперативно передають ЗСУ інформацію про місця дислокації окупаційних військ.
- 4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому був "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.
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