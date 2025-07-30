Росіяни випробовують на Сумах новий дрон-камікадзе, - політолог Бобиренко

Про це розповів експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

"З'явилась нова біда - "Італмаси". Вони (росіяни, - ред.) випробовують на Сумах новий "шахед". Він вдвічі менший, він вдвічі менше несе вибухівки, але його важче збити, тому що він реально менший. Він якось там по-іншому влаштований в росіян, що його не так РЕБи беруть. Вони створюють новий дешевий дрон-камікадзе і оце ж вони весь час прилітають в Сумську адміністрацію і б'ють по нашій критичній інфраструктурі. Але дуже часто збиваються з курсу, падають туди, не туди, і тому Сумам прилітає", - розповів він.

Віктор Бобиренко зауважив, що спокою немає ні вдень ні вночі, бо літають то звичайні "шахеди", то ці "Італмаси".

"Мало того, якщо всі звикли, що "шахеди" літають вночі, то у нас вночі класичні "шахеди-136", а вдень ці Італмаси. І тому ні вночі немає спокою, вічне це диринчання мопеда. Але люди перестали реагувати. Це і погано з одного боку, багато ж дітей позалишалося тут на літо. Просто людина звикає до всього. Тим більше українці, ми багато поколінь жили як то кажуть, на фронтирі. Весь час орда якась поруч і тому звикаємо", - додав політолог.