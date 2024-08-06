Росіяни випробовують нову тактику на Запорізькому фронті, - депутат міськради Кирильчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни гатять по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачки, Новоандріївці, намагаючись зрізати Роботинський виступ. Сили оборони героїчно стримують ворога надважкою ціною. Цей стратегічний виступ перебуває під контролем наших захисників. Росіяни вдаються до нових тактик. Вони кидають своїх солдатів як "м'ясо", намагаючись прориватися малими групами", - зауважив Кирильчук.

Наразі росіяни намагаються використовувати нову ганебну тактику. За останній тиждень значно зросла потреба в протигазах для українських захисників на Запорізькому напрямку.

"Росіяни з дронів скидають начинені газом боєприпаси, щоб витравити наших захисників з бліндажів та захисних споруд. Це робиться для того, щоб змусити наших військових вийти на відкриту місцевість, де ворог застосовує ударні FPV-дрони для атаки. Тому наші захисники терміново потребують протигазів", - наголосив Кирильчук.