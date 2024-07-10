Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, є постраждалий

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок терористичної атаки загинули охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Наразі він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

"Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються", - написав Кіпер.

Водночас він закликав місцевих жителів регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.