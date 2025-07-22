Росіяни вночі атакували українську газову інфраструктуру
Російська терористична армія вночі вівторка, 22 липня, завдала удару по український газовій інфраструктурі
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
За його словами, росіяни запустили по об'єктах Нафтогазу десятки дронів. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування, наразі триває ліквідація наслідків, команди фахівців працюють на місці.
"Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна - послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", - написав Корецький.
- Ввечері 21 липня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Унаслідок обстрілу Одеси постраждала одна людина, є руйнування.
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