Росіяни за минулу добу вбили 5 людей на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За минулу добу окупанти атакували 5 населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 жителів у Зарічному, Торецьку та Сіверську.

Також за словами Філашкіна, ще 7 людей у Торецьку, Сіверську, Часовому Яру та Селидовому дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав голова ОВА.