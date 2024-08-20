Росіяни за минулу добу вбили 5 людей на Донеччині
Російська окупаційна армія за минулу добу, 19 серпня, вбила п'ятьох людей на Донеччині, ще семеро отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За минулу добу окупанти атакували 5 населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 жителів у Зарічному, Торецьку та Сіверську.
Також за словами Філашкіна, ще 7 людей у Торецьку, Сіверську, Часовому Яру та Селидовому дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав голова ОВА.
- У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з понеділка, 19 серпня, діятиме новий час комендантської години.
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