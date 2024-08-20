Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни за минулу добу вбили 5 людей на Донеччині

Росіяни за минулу добу вбили 5 людей на Донеччині

Юлія Лаврук
20 серпня, 2024 вiвторок
08:37
Війна з Росією Донецька область

Російська окупаційна армія за минулу добу, 19 серпня, вбила п'ятьох людей на Донеччині, ще семеро отримали поранення

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За минулу добу окупанти атакували 5 населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 жителів у Зарічному, Торецьку та Сіверську.

Також за словами Філашкіна, ще 7 людей у Торецьку, Сіверську, Часовому Яру та Селидовому дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав голова ОВА.

  • У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з понеділка, 19 серпня, діятиме новий час комендантської години.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Часів Яр
Торецьк
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
18 серпня, 2024 неділя
Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 серпня
09:38
Ексклюзив
До фронту 6 кілометрів: журналістка Бірюкова про ситуацію в Мирнограді
09:38
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах може зробити Маска своїм радником: той відреагував
09:33
Надрукував близько 11 млн євро: в Італії заарештували чоловіка за виготовлення фальшивих купюр
09:28
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала Україну ударними БПЛА та ракетами: у Тернополі пошкоджено промисловий об'єкт, на підступах до Києва працювала ППО
09:21
Байден проти Путіна
Ми ніколи не схилимось перед Путіним, - Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії
09:00
Партнерський матеріал
"Моя безбар'єрність": Ощадбанк підтримав український паралімпійський рух
08:45
Заповідник "Кам'яні могили" на Донеччині
Росіяни розмістили війська на території заповідника "Кам’яні могили" під Маріуполем і, ймовірно, знищили його, - Андрющенко
08:43
Ексклюзив
виробництво FPV-дронів у Калуші
За зібраний дрон 7,5 тис. грн: начальник МВА закликав долучитися громадян до платформи "Куп'янський дрон"
08:27
ППО NASAMS
Українська ППО знищила 28 повітряних цілей РФ: у ПС відзвітували про нічну атаку
08:27
ЗСУ
На фронті за добу сталося 158 боєзіткнень: понад третина з них - на Покровському напрямку
08:10
окупанти
Окупанти на Луганщині обмежили виїзд чиновників-колаборантів, які володіють "секретною інформацією"
08:05
OPINION
Олексій Петров
Чи потрібні на фронті шикування?
07:50
Інфографіка
Російська техніка
Засіб ППО, 1330 військових і 52 артсистеми: втрати РФ за добу війни в Україні
07:46
Telegram
В Амстердамі держслужбовцям заборонили користуватися Telegram через ризик шпигунства
07:32
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Боррель припустив "серйозну кризу" для Венесуели, якщо Мадуро не зможе довести перемогу на виборах
07:03
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
07:00
Дональд Трамп
Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на президентських виборах у США
06:45
Сергій Лавров
Лавров відкинув можливість перемовин між Україною та РФ на тлі бойових дій у Курській області
06:43
Камала Гарріс
"Несподіваний виступ": Гарріс закликала демократів до боротьби під час промови на Національному з'їзді
06:33
жінки ЗСУ
"Потенціал значний": у Міноборони розповіли, скільки звернень до рекрутингових центрів надходить від жінок
06:28
ЗСУ
Тривають важкі бої за Нью-Йорк, ворог окупував три населені пункти на Донеччині, - DeepState
06:21
Володимир Путін
Візит Путіна до Азербайджану: в ISW розповіли, як це пов'язано з подіями на Курщині
06:17
білоруські гелікоптери
У Лукашенка заявили про розгортання засобів ППО та авіації вздовж кордону з Україною
06:08
балет
Вбивство балетмейстерки у Харкові: справу щодо її чоловіка передали до суду
06:03
Умєров та Остін
Остін краще зрозумів цілі: Пентагон повідомив про розмову з Умєровим про Курську область
05:17
пожежа на авіаносці "Мінськ"
У Китаї під час ремонту згорів колишній радянський авіаносець "Мінськ"
04:22
Дональд Трамп
Американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на кампанії Трампа та Гарріс
03:30
шведський бронетранспортер PbV 302
Міноборони допустило до постачання у ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою
02:51
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна у 2025 році потребуватиме щонайменше $38 млрд зовнішнього фінансування, - Шмигаль
02:16
Оновлено
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
01:46
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Дозволяє масово купувати зброю": Шольц анонсував кредит для України у 50 млрд євро
01:12
Подільський міст
Будівництво Подільського мосту у Києві: субпідрядника підозрюють у привласненні 6 млн грн
00:43
НАТО
"НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 19 серпня
00:40
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив вступ України в НАТО раніше деокупації територій
2024, понедiлок
19 серпня
22:44
Іран
В іранських в'язницях за день стратили 8 людей, - правозахисники
22:32
собака, пес
В Одесі підліток вистрелив у безпритульного пса: у тварини травмовано око, почато кримінальне провадження
22:15
Курська область
Сили оборони контролюють 92 населені пункти на Курщині, - Зеленський
22:10
Ексклюзив
Володимир Путін
У Путіна залишилося півтора місяця на продовження наступу на Донеччині, - ексзаступник міністра ТОТ Тука
22:00
комендантська година
У двох населених пунктах Донеччини посилили комендантську годину
21:44
Ілюстративне фото
"Пов'язаний з Московським патріархатом": у Києві виявили незаконну реєстрацію храму на території військової частини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV