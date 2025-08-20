Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
Росіяни запустили фейк про нібито 1,7 млн загиблих і зниклих безвісти військових ЗСУ, аби деморалізувати українців
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 млн загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що це повний абсурд, адже армія України ніколи не мала такої чисельності — станом на початок 2025 року вона складала 880 тис. осіб.
Насправді втрати російської армії утричі перевищують українські, і лише від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад мільйон убитими та пораненими.
"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - пояснили в ЦПД.
- За даними Генштабу, за останню добу РФ втратила 50 артсистем і 920 військових (усього – близько 1 072 700 з початку повномасштабної війни).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе