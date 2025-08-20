Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 млн загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що це повний абсурд, адже армія України ніколи не мала такої чисельності — станом на початок 2025 року вона складала 880 тис. осіб.

Насправді втрати російської армії утричі перевищують українські, і лише від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад мільйон убитими та пораненими.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - пояснили в ЦПД.