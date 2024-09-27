Росіяни запустили фейк про втрату чотирьох F-16
У четвер, 26 вересня, російська пропаганда вигадала фейк про нібито втрату чотирьох винищувачів F-16
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Російські ресурси без жодних підтверджень опублікували інформацію, що 26 вересня Україна втратила 4 винищувачі F-16. Буцімто це сталось після "неочікуваного ракетного удару.
"Інформація не відповідає дійсності. Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо "неефективності" західних літаків. Фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні", - попереджає ЦПД.
- 17 вересня президент Володимир Зеленський на нараді з командуванням Повітряних сил обговорили розширення кількості винищувачів F-16.
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