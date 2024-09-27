Росіяни запустили фейк про втрату чотирьох F-16

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Російські ресурси без жодних підтверджень опублікували інформацію, що 26 вересня Україна втратила 4 винищувачі F-16. Буцімто це сталось після "неочікуваного ракетного удару.

"Інформація не відповідає дійсності. Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо "неефективності" західних літаків. Фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні", - попереджає ЦПД.