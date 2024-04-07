Росіяни зараз не можуть мінувати Чорне море, - ВМС ЗСУ

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Минулого року було кілька інцидентів (у зв'язку з замінуванням, - ред.), проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію", - зазначив він щодо безпечності проходження суден зерновим коридором.

Речник розповів, що другою небезпекою для судноплавства є застосування РФ ракет і безпілотників, проте українські військові працюють із цим питанням.

За словами Плетенчука, попри ці небезпеки "зерновий коридор" працює стабільно.

"Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства", - зауважив він.