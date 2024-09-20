Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу в Тверській області, - Defense Express
Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що на знищеному складі боєприпасів росіяни зберігали дуже дефіцитні снаряди та балістичні ракети
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Важливо розуміти, що мова йде не про склад боєприпасів у Тверській області, а про 107 арсенал ГРАУ МО РФ. Зокрема, Головного управління ракетних військ РФ. Це найвищий рангом склад з боєприпасами, які є в РФ. Загалом в Росії є від 15 до 20 таких великих складів з боєприпасами. Зазвичай в межах одного військового округу РФ таких складів є два-три. Для розуміння, ЗСУ вразили найбільший тип складів з боєприпасами в Росії. Такі склади слугують логістичними хабами для армії РФ", - пояснив Катков.
За словами експерта, дороговартісні боєприпаси зберігаються при певному температурному режимі та вологості.
"Дуже важливо наголосити, що на території 107 арсеналу ГРАУ в Тверській області росіяни зберігали дуже дефіцитні та дороговартісні боєприпаси. Зберігання боєприпасів, в тому числі балістичних ракет - це не про те, що їх можна просто десь сховати в непідготовлених приміщеннях. Річ у тому, що такі укриття для боєприпасів повинні мати певні температурні та режими вологості. Саме тому, чим потужніший такий склад, тим дефіцитніші та дороговартісні боєприпаси там зберігаються", - додав він.
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