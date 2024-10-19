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Головна Війна з Росією Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш

Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш

Ксенія Золотова
19 жовтня, 2024 субота
14:30
Війна з Росією

Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка на Херсонщині

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Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Агент руху зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це може бути пов'язане з ймовірним наступом Сил оборони на Херсонському напрямку.

"Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені на повну бойову готовність", - кажуть партизани.

За їхніми словами, це підтверджує інформацію агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро.

"Очевидно, що окупанти всерйоз розглядають ймовірність наступу СОУ на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин. Однак це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини". - пояснили у спротиві.

  • У суботу, 21 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували рух військової техніки та перекидання особового складу російської армії на північ Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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