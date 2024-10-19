Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Агент руху зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це може бути пов'язане з ймовірним наступом Сил оборони на Херсонському напрямку.

"Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені на повну бойову готовність", - кажуть партизани.

За їхніми словами, це підтверджує інформацію агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро.

"Очевидно, що окупанти всерйоз розглядають ймовірність наступу СОУ на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин. Однак це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини". - пояснили у спротиві.