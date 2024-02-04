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Росіяни зосередилися на обстрілах енергоінфраструктури в прифронтових регіонах, - Міненерго

4 лютого, 2024 неділя
11:02
Війна з Росією електроенергія

Російські окупанти зосередилися на обстрілах енергетичної інфраструктури у прифронтових районах України

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Міненерго Ярослав Демченков.

"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масованих обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах", - заявив він.

Посадовець уточнив, що в таких районах знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти та в систему газопостачання.

Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах. Він нагадав, що Україна вже має досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.

За словами заступника очільника Міненерго, нині проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній.

Зокрема, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб "потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко втілені".

  • Нагадаємо, уночі 2 лютого окупанти атакували "шахедами" Полтавську і Дніпропетровську області. Кривий Ріг частково залишився без світла і води, там запровадили графік аварійних відключень електроенергії.
  • Наступної ночі енергетики стабілізували ситуацію з енергозабезпеченням Кривого Рогу Дніпропетровської області після російського обстрілу. Проте у місті ще можливі аварійні відключення.
Теги:
Україна
російська армія
Енергія
окупанти
Економіка
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