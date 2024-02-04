Росіяни зосередилися на обстрілах енергоінфраструктури в прифронтових регіонах, - Міненерго

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Міненерго Ярослав Демченков.

"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масованих обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах", - заявив він.

Посадовець уточнив, що в таких районах знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти та в систему газопостачання.

Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах. Він нагадав, що Україна вже має досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.

За словами заступника очільника Міненерго, нині проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній.

Зокрема, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб "потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко втілені".