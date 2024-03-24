Росіяни зранку вдарили "кинджалами" по Львівщині: є два влучання

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначається, що близько 09:30 війська РФ з літаків МіГ-31К вдарили по Львівській області аеробалістичними ракетами "Кинджал".

За даними ОВА, попередньо виникли два влучання в той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Козицький додав, що вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися в безпечне місце.

Згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок ранкової ракетної атаки РФ на заході є пошкодження обʼєктів Нафтогазу.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Група Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - написав Чернишов у Facebook.