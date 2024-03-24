Росіяни зранку вдарили "кинджалами" по Львівщині: є два влучання
Під час ранкової повітряної тривоги 24 березня російські окупанти атакували ракетами Львівську область і влучили в об'єкти інфраструктури, в які цілилися під час атаки вночі
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зазначається, що близько 09:30 війська РФ з літаків МіГ-31К вдарили по Львівській області аеробалістичними ракетами "Кинджал".
За даними ОВА, попередньо виникли два влучання в той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Козицький додав, що вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися в безпечне місце.
Згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок ранкової ракетної атаки РФ на заході є пошкодження обʼєктів Нафтогазу.
"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Група Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - написав Чернишов у Facebook.
- Напередодні, ввечері 23 березня, росіяни також запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті атаки падіння осколків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури, а також пошкоджена припортова інфраструктура Подунав'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе