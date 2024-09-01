Росіяни зранку вдарили по Харківщині: постраждали двоє цивільних
Уранці 1 вересня російські окупанти атакували Богодухівський район Харківської області і влучили по цивільному підприємству, унаслідок чого постраждали двоє людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що обстріл стався близько 07:15.
Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних чоловіків - 38 та 64 років.
В ОВА додали, що потерпілим на місці надається вся необхідна медична допомога.
- Напередодні вночі російські війська також завдали ударів по селу Слатине Харківського району Харківської області. У результаті атаки поранень зазнали шестеро місцевих.
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